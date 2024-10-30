Мощнейшее оружие России в зоне СВО получило «невидимое» покрытие

«Росэлектроника»: огнеметные системы ТОС-2 получили радиопоглощающее покрытие

Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 («Тосочка») получили радиопоглощающее покрытие, позволяющее скрыть технику от обнаружения в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах. Об этом сообщает холдинг «Росэлектроника».

В основе «невидимого» покрытия лежит радиопоглощающая ткань и панели с маскировочным материалом, закрепляющиеся на броне и не препятствующие движению. «Первые комплекты уже используются в зоне специальной военной операции. Они доказали свою эффективность», — заявили в холдинге.

В октябре 2023 года в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что российские тяжелые огнеметные системы считаются настолько мощными, что США уже поднимали вопрос о том, чтобы их запретить и отнести к оружию массового поражения.