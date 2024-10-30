Мужчина нашел купюру на улице и выиграл 97 миллионов рублей

Житель США потратил найденные на улице деньги на лотерею и выиграл

Мужчина из США выиграл в лотерею после того, как нашел на улице деньги. Об этом пишет CNN.

Житель штата Северная Каролина Джерри Хикс отправился в хозяйственный магазин во вторник, 22 октября, и нашел на парковке возле него 20-долларовую купюру (1,9 тысячи рублей). Он решил потратить случайные деньги на лотерейный билет. Проверив цифры, Хикс с удивлением обнаружил, что выиграл миллион долларов (примерно 97 миллионов рублей).

По условиям North Carolina Education Lottery Хикс мог получить 600 тысяч долларов сразу или полную сумму частями на протяжении 20 лет. Американец выбрал первый вариант. В пятницу он забрал свой выигрыш, после вычета всех налогов сумма составила 429 тысяч долларов (41,7 миллиона рублей).

Мужчина заявил, что планирует потратить деньги на помощь детям. Кроме того, он решил окончательно выйти на пенсию. Отпраздновать выигрыш Хикс решил большим ужином в ресторане морепродуктов.

Ранее сообщалось, что в США мужчина купил выигрышный лотерейный билет из-за поломки вендингового аппарата. Сломанный автомат выдал не тот билет, который американец покупал обычно.