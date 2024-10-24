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10:44, 24 октября 2024Из жизни

Мужчина выиграл 893 миллиона рублей благодаря сломанному вендинговому аппарату

Житель США выиграл 9 миллионов долларов из-за сломанного торгового автомата

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США мужчина купил выигрышный лотерейный билет из-за поломки вендингового аппарата. Об этом пишет UPI.

Житель штата Иллинойс отправился за продуктами в супермаркет. Совершив покупки, мужчина решил купить лотерейный билет в торговом автомате: до этого он часто так делал. Однако из-за поломки аппарата ему не удалось выбрать билет лотереи, в которой он обычно участвовал. Автомат заело на билете лотереи Lotto. Американец решил покориться судьбе и взял его.

Когда на следующий день он решил проверить, выиграл ли что-то, то испытал шок. Билет принес ему джекпот в размере 9,2 миллиона долларов (около 893 миллионов рублей). «Я посмотрел на жену, она просто потеряла дар речи. Мы смеемся над тем, как я был зол на сломанный автомат, и очень благодарны судьбе за то, что все так обернулось», — рассказал счастливчик.

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Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина выбрал лотерейный билет вместо поездки в казино и разбогател. Он выиграл 2 миллиона долларов и решил потратить их на то, чтобы рассчитаться с долгами.

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      Антонина Черташ
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