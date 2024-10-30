Мужчина попытался прорваться в кабину пилотов и ранил троих человек ради полета в Эстонию

Newstalk: в США мужчина попытался прорваться в кабину пилотов Alaska Airlines

В США мужчина попытался прорваться в кабину пилотов и ранил троих человек ради полета в Эстонию. Об этом сообщил портал Newstalk.

22 сентября 34-летний Джастин Сеймур проник в аэропорт Миссулы, штат Монтана, незаконно пересек линию безопасности и побежал к выходам на посадку. В тот момент у терминала находился недавно прибывший лайнер Alaska Airlines.

Сеймур смог добраться до самолета и начал подниматься по трапу, но там столкнулся с сотрудницей аэропорта. Женщина попыталась остановить дебошира, но тот толкнул ее на землю так, что она получила растяжение сухожилий плеча.

Оказавшись на борту, американец ранил двух бортпроводников, пока те преграждали ему путь в кабину пилотов. Одному из членов экипажа он придавил пальцы дверью.

Когда правоохранители наконец догнали мужчину, Сеймур кричал, что ему нужно лететь в Эстонию. Полицейские надели на него наручники и вывели из самолета.

Позже нарушитель объяснил, что какие-то «плохие люди» сказали ему лететь сначала в Сиэтл, а затем в Европу. На вопрос о навыках управления самолетом он ответил, что «этому, кажется, достаточно легко научиться». Сеймура доставили в следственный изолятор с правом выйти под залог в размере 500 тысяч долларов (почти 49 миллионов рублей).

Ранее российская стюардесса раскрыла запретные для пилотов действия на борту самолета. Например, им нельзя есть одинаковую еду.