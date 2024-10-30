Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:09, 30 октября 2024Путешествия

Мужчина попытался прорваться в кабину пилотов и ранил троих человек ради полета в Эстонию

Newstalk: в США мужчина попытался прорваться в кабину пилотов Alaska Airlines

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В США мужчина попытался прорваться в кабину пилотов и ранил троих человек ради полета в Эстонию. Об этом сообщил портал Newstalk.

22 сентября 34-летний Джастин Сеймур проник в аэропорт Миссулы, штат Монтана, незаконно пересек линию безопасности и побежал к выходам на посадку. В тот момент у терминала находился недавно прибывший лайнер Alaska Airlines.

Сеймур смог добраться до самолета и начал подниматься по трапу, но там столкнулся с сотрудницей аэропорта. Женщина попыталась остановить дебошира, но тот толкнул ее на землю так, что она получила растяжение сухожилий плеча.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021

Оказавшись на борту, американец ранил двух бортпроводников, пока те преграждали ему путь в кабину пилотов. Одному из членов экипажа он придавил пальцы дверью.

Когда правоохранители наконец догнали мужчину, Сеймур кричал, что ему нужно лететь в Эстонию. Полицейские надели на него наручники и вывели из самолета.

Позже нарушитель объяснил, что какие-то «плохие люди» сказали ему лететь сначала в Сиэтл, а затем в Европу. На вопрос о навыках управления самолетом он ответил, что «этому, кажется, достаточно легко научиться». Сеймура доставили в следственный изолятор с правом выйти под залог в размере 500 тысяч долларов (почти 49 миллионов рублей).

Ранее российская стюардесса раскрыла запретные для пилотов действия на борту самолета. Например, им нельзя есть одинаковую еду.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы». О чем там идет речь?

      Анна Семенович показала крупным планом грудь в топе от бикини

      Добряк решил полностью закрыть въезд в Покровск

      В США перенесли начало работ над новым Abrams M1E3

      Армия России начала подходить к Курахово с юго-запада

      Пассажир самолета ублажал себя на глазах у попутчиков и тайком сфотографировал женщину

      Российский автомобилист на скорости врезался в забор, вылетел из машины и попал на видео

      Россия получила первую партию сливочного масла из Турции

      Участник СВО из Ингушетии посмертно стал Героем России

      УЕФА отреагировал на обвинения «Реала»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше