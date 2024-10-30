На охоте в лесу россиянин взял с собой карабин для отпугивания медведей и выстрелил в зятя

Под Екатеринбургом тесть застрелил зятя из карабина во время охоты

Под Екатеринбургом 60-летний мужчина поехал в лес на охоту с 35-летним зятем и выстрелил в него из карабина. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчины поехали в лес на квадроцикле поохотиться. Они остановились в охотничьем домике, где подготовили кормушки для подкорма птиц и диких животных и затем расставили их глубоко в лесу. На следующий день они поехали проверять эти кормушки. 60-летний мужчина взял с собой карабин Blaser R8 для того, чтобы отгонять медведей. К кормушкам они приехали, когда уже стемнело. По дороге 35-летний мужчина выронил фонарик и остановил квадроцикл. Он отошел примерно на восемь метров от транспортного средства и попросил тестя посветить ему. Тогда мужчина тоже слез с квадроцикла и нажал на курок. Зять получил ранение в спину, в область правой лопатки. Он не выжил.

60-летнего мужчину задержали. На допросе он рассказал, что на курок нажал случайно. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина во время охоты на лося выстрелил в отца.