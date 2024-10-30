На Украине признали утечку оружия с фронта в тыл

МВД Украины признало утечку незадекларированного оружия с фронта в тыл

Заместитель министра МВД Украины Леонид Тимченко заявил, что большое число незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл. Его слова приводит агентство УНН.

Тимченко признал утечку незадекларированного оружия с фронта в тыл и подчеркнул, что это грозит его бесконтрольным распространением. Он напомнил, что Верховная Рада ранее приняла закон о трофейном оружии.

«Все осознают, что значительное количество оружия поступает с линии фронта, там его учет вести очень сложно», — отметил он.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко объяснил отказ от мобилизации полицейских необученностью. Он подчеркнул, что подразделения спецназа полиции готовы действовать только в городских условиях.

