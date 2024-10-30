Глава МВД Украины объяснил отказ от мобилизации полицейских необученностью

Глава МВД Украины: мобилизация полиции невозможна из-за их неготовности

Мобилизация сотрудников Национальной полиции в Вооруженные силы Украины (ВСУ) невозможна, они не обучены воевать. Об этом заявил министр внутренних дел республики Игорь Клименко, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Полицейский обучен применять силу и оружие против злоумышленника, но это не имеет ничего общего с окопом», — высказался глава МВД Украины.

Клименко ответил на вопрос о причинах отказа от мобилизации полицейских. Министр объяснил решение их неподготовленностью к боевым действиям на открытой местности. Он подчеркнул, что подразделения спецназа полиции готовы действовать только в городских условиях.

Ранее украинский журналист с гепатитом заявил о принудительной мобилизации. По словам мужчины, 28 октября его около дома задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).