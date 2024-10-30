Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:44, 30 октября 2024Бывший СССР

Глава МВД Украины объяснил отказ от мобилизации полицейских необученностью

Глава МВД Украины: мобилизация полиции невозможна из-за их неготовности

Фото: Stringer / Reuters

Мобилизация сотрудников Национальной полиции в Вооруженные силы Украины (ВСУ) невозможна, они не обучены воевать. Об этом заявил министр внутренних дел республики Игорь Клименко, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Полицейский обучен применять силу и оружие против злоумышленника, но это не имеет ничего общего с окопом», — высказался глава МВД Украины.

Клименко ответил на вопрос о причинах отказа от мобилизации полицейских. Министр объяснил решение их неподготовленностью к боевым действиям на открытой местности. Он подчеркнул, что подразделения спецназа полиции готовы действовать только в городских условиях.

Ранее украинский журналист с гепатитом заявил о принудительной мобилизации. По словам мужчины, 28 октября его около дома задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

      Стало известно о прекращении ВСУ попыток спасти сослуживцев из котла под Курском

      Ольга Серябкина снялась в откровенном образе

      Опрос показал отношение жителей Абхазии к России

      В России собрали космическую головную часть с «Ионосферой-М»

      США расширили санкции против России

      Над российским регионом заметили украинский беспилотник

      Силовики задержали россиянина по подозрению в финансировании терроризма

      Жители ливанского Баальбека начали покидать дома после предупреждения Израиля

      Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше