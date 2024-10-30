На Украине журналист с гепатитом заявил о принудительной мобилизации

«Страна.ua»: в Одессе журналист с гепатитом сообщил о принудительной мобилизации

В Одессе журналист Александр Тодоров заявил о своей принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам мужчины, 28 октября его около дома задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). После этого журналиста сразу же доставили в военкомат, не дав возможности взять необходимые документы.

«Первые сутки просто держали в ТЦК, вторые сутки склоняли к тому, чтобы он прошел медкомиссию. Он сказал, что не отказывается от прохождения медкомиссии, но для этого должен попасть домой, чтобы взять все документы по своему заболеванию — гепатиту С. Но ему отказали», — говорится в публикации.

Когда мужчина согласился на привлечение к административной ответственности за отказ от прохождения медкомиссии, его отвезли в воинскую часть, расположенную в другом регионе Украины. Там Тодоров заявил, что не проходил военно-врачебную комиссию (ВВК), на что ему показали соответствующий документ с якобы его подписью. Журналисту удалось доказать, что подпись не совпадает с его настоящей, после чего гражданина отпустили.

Ранее пленный сотрудник ТЦК рассказал, что его обманом заманили на фронт. Он сообщил, что командир роты пообещал ему заниматься только наблюдением с небоевых позиций, однако в действительности мужчину отправили на передовую.