Пленный сотрудник ТЦК раскрыл причины своего появления на передовой

Пленный сотрудник ТЦК Тагеев попал на передовую обманом из-за командира

Пленный сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) Киевской области Руслан Тагеев раскрыл причины своего попадания на передовую в зону боевых действий. По его мнению, командир роты обманом заманил его туда, передает РИА Новости.

«По рассказам ротного: "Пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней". Мне стало жалко хлопцев. Вы, говорил он, никуда в бой не пойдете, у вас позиции небоевые, вы просто будете наблюдать, будете сидеть на горе, на сам "ноль" не пойдете… Может, он так хотел, чтобы звучало как правда, но получилось как получилось», — объяснил военный.