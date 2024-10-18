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06:27, 18 октября 2024Бывший СССР

Пленный сотрудник ТЦК раскрыл причины своего появления на передовой

Пленный сотрудник ТЦК Тагеев попал на передовую обманом из-за командира

Пленный сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) Киевской области Руслан Тагеев раскрыл причины своего попадания на передовую в зону боевых действий. По его мнению, командир роты обманом заманил его туда, передает РИА Новости.

«По рассказам ротного: "Пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней". Мне стало жалко хлопцев. Вы, говорил он, никуда в бой не пойдете, у вас позиции небоевые, вы просто будете наблюдать, будете сидеть на горе, на сам "ноль" не пойдете… Может, он так хотел, чтобы звучало как правда, но получилось как получилось», — объяснил военный.

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      Александра Синицына
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