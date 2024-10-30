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23:49, 30 октября 2024Мир

Небензя возмутился созывом заседания Совбеза ООН о якобы присутствии военных КНДР в России

Небензя: Запад «пробил очередное дно», созвав заседание СБ ООН по Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя возмутился инициативой Запада о созыве заседания Совбеза международной организации по Украине, на котором обсуждалось якобы присутствие военных КНДР в России. Его слова приводит ТАСС.

По мнению дипломата, перед союзниками Киева стоит задача любой ценой «забить неблагоприятный фон», который может повлиять на решения их избирателей.

Небензя указал, что для западных стран, которые оперируют доказательствами в духе вероятности, отсутствует предел по продвижению дезинформации. «И Вашингтон, и Лондон, и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное дно», — подчеркнул он.

24 октября на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о якобы наличии снимков с северокорейскими военными в России. Он отметил, что «снимки — вещь серьезная», а их наличие говорит о том, что они «что-то отражают».

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      Марина Совина
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