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06:00, 31 октября 2024Забота о себе

Названы отличия мигрени от обычной головной боли

Невролог Белопасова: приступ мигрени отличается от обычной боли фотофобией

Фото: benzoix / freepik

Несмотря на полувековую историю изучения мигрени, патогенез заболевания до конца не раскрыт и требует продолжения научных исследований, рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник 3-го Неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии» Анастасия Белопасова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала отличия приступа мигрени от обычной головной боли.

«Приступ мигрени характеризуется высокоинтенсивной, чаще односторонней, пульсирующей головной болью, усиливающейся при физической активности и сопровождающейся фото-, фонофобией, тошнотой, а иногда рвотой. Длительность мигренозного приступа варьирует от 4 до 72 часов», — сообщила медик.

Ранее врач общей практики Александр Мясников назвал мигрень с аурой опасным видом головной боли, последствием которой может быть нарушение мозгового кровообращения. При такой мигрени человек начинает слышать несуществующие звуки, чувствовать запахи и видеть перед глазами различные геометрические фигуры и дома.

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      Екатерина Смирная
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