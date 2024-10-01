Доктор Мясников назвал опасный вид головной боли

Врач Мясников: мигрень с аурой приводит к нарушению мозгового кровообращения

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал опасный вид головной боли, последствием которой может быть нарушение мозгового кровообращения. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Мигрень делится на с аурой и без ауры. Почему это так важно? Потому что если она без ауры — это обычная головная боль, только разной интенсивности, она потенциально не опасна», — отметил медик.

При мигрени с аурой человек начинает слышать несуществующие звуки, чувствовать запахи и видеть перед глазами различные геометрические фигуры и дома, уточнил доктор. «Мигрень с аурой может переходить в нарушение мозгового кровообращения, и в этом случае она потенциальна опасна», — предупредил врач.

Ранее Мясников рассказал, что последствием мигрени с аурой также может быть инсульт. Доктор добавил, что остальные разновидности мигрени не приводят к инсульту.