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19:32, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал опасный вид головной боли

Врач Мясников: мигрень с аурой приводит к нарушению мозгового кровообращения

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал опасный вид головной боли, последствием которой может быть нарушение мозгового кровообращения. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Мигрень делится на с аурой и без ауры. Почему это так важно? Потому что если она без ауры — это обычная головная боль, только разной интенсивности, она потенциально не опасна», — отметил медик.

При мигрени с аурой человек начинает слышать несуществующие звуки, чувствовать запахи и видеть перед глазами различные геометрические фигуры и дома, уточнил доктор. «Мигрень с аурой может переходить в нарушение мозгового кровообращения, и в этом случае она потенциальна опасна», — предупредил врач.

Ранее Мясников рассказал, что последствием мигрени с аурой также может быть инсульт. Доктор добавил, что остальные разновидности мигрени не приводят к инсульту.

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      Олег Давыдов
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