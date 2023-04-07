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12:37, 7 апреля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал опасный вид головной боли

Врач Мясников назвал мигрень с аурой фактором риска для развития инсульта

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал опасный вид головной боли, который является фактором риска для развития инсульта. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что инсульт может возникнуть у тех, кто регулярно сталкивается с мигренью, сопровождающейся аурой. При таком состоянии человек начинает слышать несуществующие звуки, видеть перед глазами мушки и очертания, уточнил он.

Доктор добавил, что остальные разновидности мигрени не приводят к инсульту.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» рассказал об опасности использования тампонов. Врач предупредил, что это популярное гигиеническое средство может привести к синдрому токсического шока.

Перед этим Мясников раскрыл неочевидный признак рака кожи — меланомы. По его словам, о злокачественной опухоли может свидетельствовать появление пятен на голове и в паховых складках.

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Евгения Наумова
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