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10:54, 3 апреля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал неочевидный признак рака кожи

Врач Александр Мясников назвал пятна в паховых складках и на голове признаком рака кожи
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неочевидный признак рака кожи. Специалист заявил, что о меланоме может свидетельствовать появление пятен в паховых складках и на голове. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что темные пятна, которые могут быть симптомом меланомы, способны появляться в неочевидных местах. «Они могут появляться в паховых складках, в межъягодичных складках, в полости рта. Мы когда выявляем меланому, мы смотрим и на голове, проверяем очень тщательно. То, что и так видно, оно видно, а это скрытые признаки», — объяснил медик.

По словам врача, темные пятна могут появляться также под ногтями. По этой причине доктор рекомендовал женщинам периодически снимать гель-лак с ногтей, чтобы своевременно обнаружить пигментацию.

Ранее Мясников предупредил, что большое количество родинок увеличивает риск развития меланомы и требует ведения «паспорта кожи». Доктор рекомендовал наблюдать за изменениями родинок и отказаться от солярия.

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Олег Давыдов
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