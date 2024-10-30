Пассажирка лоукостера упала с трапа после посадки самолета и не выжила

Пассажирка Lion Air упала с трапа после посадки в Медине и не выжила

Пассажирка индонезийского лоукостера Lion Air упала с трапа самолета и не выжила. Об этом сообщило издание Saudi Gazette.

Несчастный случай произошел на рейсе из города Сурабая, Индонезия, в Медину 29 октября. Airbus A330 благополучно совершил посадку в Саудовской Аравии и вырулил на перрон.

Когда пассажиры выходили из салона самолета по трапу, одна женщина упала и получила травмы. Пассажирку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Начато расследование.

В августе пассажир авиакомпании Jetstar открыл аварийную дверь и выпрыгнул из самолета сразу после посадки. Мужчину задержали и отправили в больницу на обследование.