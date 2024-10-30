Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:39, 30 октября 2024Путешествия

Пассажирка лоукостера упала с трапа после посадки самолета и не выжила

Пассажирка Lion Air упала с трапа после посадки в Медине и не выжила

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Пассажирка индонезийского лоукостера Lion Air упала с трапа самолета и не выжила. Об этом сообщило издание Saudi Gazette.

Несчастный случай произошел на рейсе из города Сурабая, Индонезия, в Медину 29 октября. Airbus A330 благополучно совершил посадку в Саудовской Аравии и вырулил на перрон.

Когда пассажиры выходили из салона самолета по трапу, одна женщина упала и получила травмы. Пассажирку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Начато расследование.

В августе пассажир авиакомпании Jetstar открыл аварийную дверь и выпрыгнул из самолета сразу после посадки. Мужчину задержали и отправили в больницу на обследование.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы». О чем там идет речь?

      Анна Семенович показала крупным планом грудь в топе от бикини

      Добряк решил полностью закрыть въезд в Покровск

      В США перенесли начало работ над новым Abrams M1E3

      Армия России начала подходить к Курахово с юго-запада

      Пассажир самолета ублажал себя на глазах у попутчиков и тайком сфотографировал женщину

      Российский автомобилист на скорости врезался в забор, вылетел из машины и попал на видео

      Россия получила первую партию сливочного масла из Турции

      Участник СВО из Ингушетии посмертно стал Героем России

      УЕФА отреагировал на обвинения «Реала»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше