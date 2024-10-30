Петербург профинансирует проект «Серебряный возраст» и новые меры поддержки семей с детьми

На «Серебряный возраст» в 2025 году предусмотрели почти 2,2 миллиарда рублей

Санкт-Петербург профинансирует социальный проект Петербурга «Серебряный возраст», который получил поддержку президента, и введенные в 2024 году меры поддержки семей с детьми.

«Санкт-Петербург на протяжении многих лет остается одним из самых социально ориентированных регионов страны. На следующий бюджетный цикл в число мер поддержки включен целый ряд новых инициатив. В том числе — наш флагманский проект "Серебряный возраст"», — сообщил губернатор Александр Беглов в ходе первого чтения бюджета Санкт-Петербурга на 2025-2027 годы в Законодательном собрании.

Глава города отметил, что на реализацию проекта «Серебряный возраст» в 2025 году предусмотрено 2 миллиарда 187 миллионов рублей. Эти средства, в частности, пойдут на обеспечение бесплатного посещения региональных и федеральных музеев, на оснащение Центра женского здоровья при Введенской больнице, на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и бесплатное слухопротезирование.

Помимо этого, город продолжит оказывать поддержку малообеспеченным пенсионерам, обеспечит региональную доплату к пенсии, с тем чтобы она превышала прожиточный минимум. На сегодня таким образом минимальная пенсия вместе надбавкой должна будет составлять 19116 рублей.

С 2025 года ветераны будут получать две ежегодные выплаты — ко Дню Победы и Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. В следующем году в связи с 80-летием Победы суммы будут увеличены.

Александр Беглов также подчеркнул, что Петербург продолжает уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В бюджете 2025 года учтены все новые социальные инициативы города — региональный материнский капитал на четвертого и последующих детей, подарочные наборы с предметами первой необходимости для новорожденных и другие.

Губернатор отметил, что в 2025-2027 годах общий объем средств на меры социальной поддержки в Петербурге составит 320 миллиардов 572 миллиона рублей. Их получат 2 миллиона 600 тысяч горожан.

В ближайшие три года расходы бюджета достигнут 4 триллиона 662 миллиарда рублей, в том числе в 2025 году — 1 триллион 467 миллиардов рублей. Доходы Петербурга в 2025 году составят 1 триллион 323 миллиарда рублей. Прирост доходов на предстоящие три года планируется на уровне 6-7 процентов ежегодно. Расходы в 2025 году возрастают на 5,4 процента, в 2026 году на 4,9 процента, в 2027 году на 7,6 процента.

Акцент по расходам в новом бюджете Петербурга сделан на выполнении социальных обязательств. Прежде всего, перед многодетными семьями и семьями с детьми, ветеранами и блокадниками, гражданами серебряного возраста, участниками СВО и членами их семей. Расходы социальной направленности составят 55 процентов от бюджета.