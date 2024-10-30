«Почта России» предложила изменить правила доставки товаров из-за границы

РБК: «Почта России» предложила снизить число участников рынка интернет-торговли

«Почта России» направила правительству предложение ограничить число участников отечественного рынка интернет-торговли. Об инициативе изменить правила доставки товаров в РФ из-за границы сообщает РБК со ссылкой на письмо руководителя Минцифры Максута Шадаева главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

К этому документу, как уточняется, были приложены вышеуказанные предложения «Почты России», подписанные заместителем генерального директора компании Аланом Козоновым. Впрочем, в «Почте» отказались от комментариев по этой теме, представители правительства, Минцифры и Минэкономразвития также не предоставили дополнительную информацию по данному вопросу.

В письме Шадаева Решетникову перечислены четыре основных критерия, которым, по мнению «Почты России», должны соответствовать участники реестра операторов интернет-торговли. Среди предлагаемых условий — физическое присутствие компании в России и подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД. Кроме того, размер уставного капитала операторов должен составлять не менее 100 миллионов рублей. Помимо этого, у них должны быть на лицевом счете неснижаемый остаток авансовых платежей в размере не менее трех миллионов евро.

Предложение «Почты России» могло быть связано с резким падением объемов отправлений с импортными товарами. Если в 2018 году компания отправила 311,3 миллиона штук подобных посылок, то 2023-м — 88,6 миллиона. Тенденция продолжилась и в 2024-м. По итогам января-июня число таких отправлений сократилось до 31,7 миллиона. На этом фоне компания указала на необходимость «комплексного выравнивания условий» для участников рынка интернет-торговли. По мнению «Почты», в настоящее время маркетплейсы и экспресс-перевозчики находятся в более выгодном положении, так как на них возложено меньше обязанностей.

С весны 2024 года в России стало дороже заказывать иностранные товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах. С 1 апреля власти снизили лимит беспошлинного ввоза товаров в РФ с 1000 до 200 евро. С этого времени товары стоимостью выше этой планки стали облагаться дополнительными сборами. Участники рынка тогда предупредили, что подобная мера приведет к резкому снижению заказов на подобного рода площадках и особенно сильно скажется на покупателях с низким уровнем дохода и доходах самих маркетплейсов.