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11:18, 30 октября 2024Ценности

Популярная 40-летняя супермодель похвасталась фигурой в крошечном бикини

40-летняя супермодель Изабель Гулар похвасталась фигурой в крошечном бикини

Фото: @izabelgoulart

Популярная бразильская супермодель Изабель Гулар похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых позирует в деревянной душевой кабине. На знаменитости красно-белое бикини, состоящее из плавок с черными завязками и крошечного бюстгальтера. Ее образ дополняют солнцезащитные очки и небольшие золотые серьги.

«В своей стихии», — подписала звезда пост, который набрал 43,3 тысячи лайков.

Ранее бывшие модели Victoria's Secret Жасмин Тукс и Жозефин Скривер раскрыли правду о работе с брендом, заявив, что происходящее на подиуме не имеет ничего общего с реальностью.

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      Мария Винар
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