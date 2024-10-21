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11:13, 21 октября 2024Ценности

Бывшие модели Victoria's Secret раскрыли правду о работе с брендом

Бывшие модели Victoria's Secret Тукс и Скривер рассказали о работе с брендом

Кадр: The Sun

Бывшие модели Victoria's Secret Жасмин Тукс и Жозефин Скривер раскрыли правду о работе с брендом. Соответствующую запись с подкаста Real Pod приводит The Sun.

Так, в разговоре с ведущей Викторией Гаррик девушки заявили, что происходящее на подиуме не имеет ничего общего с реальностью. Скривер, которая стала «ангелом» в 2016 году, отметила, что это было странное время для нее. «Я подписала контракт как раз в тот момент, когда появились соцсети. Тогда я поняла, что все будут видеть мою жизнь, в том числе подготовку к съемкам, тренировки и все остальное. Мне казалось, что это произошло за одну ночь, когда я просто впустила огромную толпу людей в свою жизнь», — рассказала она.

В свою очередь, Тукс, которая начала сотрудничать с маркой в 2015 году, посетовала, что многие люди в комментариях в соцсетях считают ее «слишком идеальной и собранной». Однако манекенщице приходилось постоянно отвечать своим поклонникам, что это не так. По ее словам, она хотела оставаться собой, но ей не позволяла работа. «Я не была похожа на себя на своих фото. Иногда мама говорила: "Это ты? Я даже не знала, что ты можешь так выглядеть". Даже когда мы снимали нижнее белье на съемках, я не чувствовала себя по-настоящему голой, потому что на теле было два слоя косметики, блесток, глиттера и масла», — поделилась модель своими воспоминаниями.

В сентябре прошлого года российская модель Полина Яцук раскрыла жестокую правду о своей профессии. Манекенщица призналась, что работает в индустрии 13 лет. На протяжении этого периода она регулярно сталкивалась с осуждением со стороны представителей агентства по поводу фигуры и веса.

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      Мария Винар
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