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14:45, 30 октября 2024Силовые структуры

После повреждения российской усадьбы во время атаки ВСУ завели дело

Следователи завели дело после повреждения усадьбы «Дворец для любимой»

Фото: Orrllando / Wikimedia

В Курской области следователи завели уголовное дело после повреждения усадьбы Иосифа Викторова «Дворец для любимой» во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбудили по семи статьям, среди которых 205 («Террористический акт») и 243 («Уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России») УК РФ. Обвиняемыми по нему проходят боевики Вооруженных формирований Украины (ВФУ) и других украинских военизированных групп.

Правоохранители установили, что обстрел осуществлялся с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня.

28 октября стало известно, что усадьба в Кореневском районе Курской области получила повреждения из-за атаки ВСУ.

«Дворец для любимой» построили в конце XIX века в стиле средневековых рыцарских замков. Свое название усадьба получила, так как считается, что владелец построил ее в знак любви к девушке из Германии, которая так и не стала его женой. Здание признано объектом культурного наследия.

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      Варвара Митина
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