Премьер Словакии заявил о готовности поговорить с Путиным

Премьер Словакии Фицо заявил, что без колебаний готов говорить с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что без колебаний готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю», — сказал словацкий премьер.

Фицо также отметил, что неоднократно встречался с Путиным еще в бытность его пребывания на посту премьер-министра России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Словакия должна помогать Киеву в конфликте, иначе республика может «столкнуться» с Путиным.