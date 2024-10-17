Зеленский пригрозил премьеру Словакии Путиным

Зеленский: Словакия должна помогать Киеву, иначе столкнется с Путиным

Словакия должна помогать Киеву в конфликте, иначе республика может «столкнуться» с президентом России Владимиром Путиным, пригрозил президент Украины Владимир Зеленский. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

«Я желаю его народу мира, чтобы они не видели никогда то, что действительно может быть лицом Путина (…). Но он должен поддерживать нас, иначе он тоже поймет это [лицо] очень хорошо», — пригрозил украинский лидер премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

Зеленский выразил уверенность, что Россия якобы может начать боевые действия против стран НАТО после победы над Киевом.

Ранее Фицо заявил, что вероятность скорого завершения конфликта на Украине крайне высока. Он отметил, что ожидает возможного прогресса в обсуждении этого вопроса на саммите Европейского союза в Брюсселе, который пройдет с 17 по 18 октября.