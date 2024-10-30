Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:15, 30 октября 2024Россия

Путин сообщил о рассказавших ему неправду участниках СВО

Президент Путин: у получивших инвалидность участников СВО очень много проблем

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

У получивших инвалидность участников специальной военной операции (СВО) очень много проблем, несмотря на то что в личной беседе они сказали президенту России Владимиру Путину неправду и сообщили, что у них все в порядке. Об этом сам глава государства рассказал на совещании с членами правительства, отрывок из совещания опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

Российский лидер добавил, что после встречи с ветеранами СВО попросил сотрудников администрации выяснить подробности о жизни бойцов.

«Я посмотрел, что с ними происходит, как живут, как работают. На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов. Кто-то не может трудоустроиться даже!» — заявил Путин.

Глава государства обратился к вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой и попросил их вместе с Минобороны подготовить перечень поручений в сфере защиты социальных гарантий ветеранов.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

      Президент Грузии отказалась идти в прокуратуру на допрос из-за фальсификаций на выборах

      Госдеп объяснил введение новых антироссийских санкций

      В российском городе машины начали массово врезаться друг в друга

      Украинская шпионка получила 11 лет за передачу ВСУ данных о российских военных

      Россиянкам показали правильный способ использования лака для волос

      Путин сообщил о рассказавших ему неправду участниках СВО

      Заочный приговор журналистке-иноагенту за фейки о Российской армии признан законным

      Стали известны новые подробности о найденных под церковью «вратах в загробный мир»

      В Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше