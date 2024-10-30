Путин сообщил о рассказавших ему неправду участниках СВО

Президент Путин: у получивших инвалидность участников СВО очень много проблем

У получивших инвалидность участников специальной военной операции (СВО) очень много проблем, несмотря на то что в личной беседе они сказали президенту России Владимиру Путину неправду и сообщили, что у них все в порядке. Об этом сам глава государства рассказал на совещании с членами правительства, отрывок из совещания опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

Российский лидер добавил, что после встречи с ветеранами СВО попросил сотрудников администрации выяснить подробности о жизни бойцов.

«Я посмотрел, что с ними происходит, как живут, как работают. На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов. Кто-то не может трудоустроиться даже!» — заявил Путин.

Глава государства обратился к вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой и попросил их вместе с Минобороны подготовить перечень поручений в сфере защиты социальных гарантий ветеранов.