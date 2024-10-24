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03:08, 24 октября 2024Бывший СССР

«Путин, конечно, сожалеет, он же живой человек». Лукашенко раскрыл отношение президента России к потерям на СВО

Лукашенко заявил, что Путин сожалеет о потерях на СВО
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент России Владимир Путин сожалеет из-за потерь на специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

По словам белорусского главы, в то же время, Путин твердо считает, что он прав. Лукашенко отметил, что Путин предложил Западу вариант урегулирования конфликта на Украине, на что не получил ответа.

Боец ВС России рассказал о потерях в первый день СВО

Ветеран СВО, старший сержант Вооруженных сил России (ВС РФ) Дмитрий Кузьмичев 26 сентября подчеркнул, что увидел первые потери в рядах Российской армии уже через десять минут после пересечения границы в первый день спецоперации. Его слова приводит ТАСС.

За день до начала СВО меня посещали мысли о том, как жалко, что я не успел написать завещание… Это то, о чем я больше всего сожалел, потому что я понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране

Дмитрий Кузьмичевветеран СВО, старший сержант ВС России

Кузьмичев уточнил, что его участие в первом этапе боевых действий прекратилось уже на третий день. Все из-за того, что на второй день спецоперации его ранили — он был эвакуирован в Москву.

Помимо этого, боец уточнил, что после лечения он служил на границе Белгородской области, и его контракт завершился перед частичной мобилизацией.

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17 октября 2024

В октябре ВС России продолжили эффективное наступление

Старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг 21 октября в журнале Foreign Affairs написал, что ВС России применяют эффективную стратегию наступления.

Отмечается, что благодаря ей им удалось уничтожить ключевые укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых значительно выросли потери личного состава.

Украинские силы оказались опасно растянуты вдоль линии фронта протяженностью тысячу километров, а комплектование личным составом и обучение войск не смогли компенсировать число потерь на линии боевого соприкосновения

Джек Уотлингстарший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны

Аналитик пришел к выводу, что Россия разработала эффективную стратегию для подрыва способности Украины к удержанию позиций — он указал на взятие Торецка, Угледара и городов вокруг Покровска.

Кроме того, подчеркивается, что из-за недостатка боеприпасов и бронированной техники украинская армия вынуждена использовать для удержания фронта пехоту, что приводит к соответствующему росту потерь.

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9 октября 2024

Депутат Рады сообщил об отсутствии мотивации у военных ВСУ

23 октября выехавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказал, что рядовые бойцы ВСУ сильно демотивированы ситуацией на Украине. По его словам, они не понимают, за что воюют.

Уточняется, что ушедшие в отпуск военные ищут возможности не возвращаться на фронт.

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      Юлия Мискевич
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