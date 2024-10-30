Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:18, 30 октября 2024Из жизни

Раскрыта тайна 170-летней могилы морского офицера

В США раскрыли тайну могилы убитого мятежниками в 1850 году морского офицера

Фото: Rusty Watson / Unsplash

В США исследователи-любители из штата Коннектикут изучили могилу морского офицера, с которым 174 года назад расправились мятежники на корабле, и обнаружили, что она пуста. О том, как им удалось раскрыть эту тайну, они рассказали местной газете Hartford Courant.

В 1850-м году 37-летний моряк Эйса Хейвенс отправился в плавание на судне «Глен». Команда прибыла в Чили, где загрузила на борт медную руду и кору хинного дерева. Стоимость подобного груза составила бы около 12 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей) по современному курсу. Там же на «Глен» поднялись четыре новых члена экипажа, которые решили ограбить судно.

Спустя две недели новички подняли бунт. Пока капитан Чарльз Смолл спал, мятежники захватили оружие и тяжело ранили Хейвенса, который к тому времени был повышен до второго помощника и попытался противостоять им в одиночку. Однако бунтовщики удерживали «Глен» всего несколько минут. Смолл и его первый помощник Джордж Уэйт справились с ними и заковали в кандалы до возвращения в США. Хейвенса спасти не удалось.

Материалы по теме:
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020
По ту сторону Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
По ту сторонуЭти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
23 сентября 2018

Более 170 лет считалось, что Смолл привез останки своего второго верного помощника на родину в город Ист-Хэддам в Коннектикуте и предал земле. Однако местные энтузиасты, занимавшиеся восстановлением исторических захоронений, начали в этом сомневаться. Они узнали, что в 1850 году в New York Herald выходила статья, в которой было сказано, что после мятежа Хейвенса завернули в одеяло и похоронили в море.

Землю под надгробным камнем моряка просканировали и не обнаружили следов перекопки. Энтузиасты обратились к археологам, и те с помощью экспертизы подтвердили, что могила пуста. «Его не привезли домой к семье и не похоронили на кладбище Норт-Плейн. Эйса был предан морским глубинам», — объяснил археолог Кен Беатрис.

Ранее сообщалось, что в пригороде Чикаго, США, криминалисты установили личность женщины, чей череп нашли в стене дома почти полвека назад. Как он там оказался — неизвестно. Предполагается, что могила женщины была разграблена, а ее останки проданы медикам.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Применение самоходок СУ-100 Вьетнамом оценили

      Заочный приговор автору Mr.Freeman в восемь лет за фейки о Российской армии сочли законным

      Медведь показал мастерство скалолазания около моря и попал на видео

      Возлюбленная Тимати опубликовала видео в облегающем мини-платье

      Выкинувшего семилетнюю дочь из окна россиянина отправили в колонию

      Раскрыты планы россиян на новогоднюю ночь

      Захарова ответила на обвинения главы МОК в адрес России

      Врач назвал неочевидный признак проблем с почками

      В Раде заявили о приближении Зеленским гражданской войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше