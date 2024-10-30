Раскрыта тайна 170-летней могилы морского офицера

В США раскрыли тайну могилы убитого мятежниками в 1850 году морского офицера

В США исследователи-любители из штата Коннектикут изучили могилу морского офицера, с которым 174 года назад расправились мятежники на корабле, и обнаружили, что она пуста. О том, как им удалось раскрыть эту тайну, они рассказали местной газете Hartford Courant.

В 1850-м году 37-летний моряк Эйса Хейвенс отправился в плавание на судне «Глен». Команда прибыла в Чили, где загрузила на борт медную руду и кору хинного дерева. Стоимость подобного груза составила бы около 12 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей) по современному курсу. Там же на «Глен» поднялись четыре новых члена экипажа, которые решили ограбить судно.

Спустя две недели новички подняли бунт. Пока капитан Чарльз Смолл спал, мятежники захватили оружие и тяжело ранили Хейвенса, который к тому времени был повышен до второго помощника и попытался противостоять им в одиночку. Однако бунтовщики удерживали «Глен» всего несколько минут. Смолл и его первый помощник Джордж Уэйт справились с ними и заковали в кандалы до возвращения в США. Хейвенса спасти не удалось.

Более 170 лет считалось, что Смолл привез останки своего второго верного помощника на родину в город Ист-Хэддам в Коннектикуте и предал земле. Однако местные энтузиасты, занимавшиеся восстановлением исторических захоронений, начали в этом сомневаться. Они узнали, что в 1850 году в New York Herald выходила статья, в которой было сказано, что после мятежа Хейвенса завернули в одеяло и похоронили в море.

Землю под надгробным камнем моряка просканировали и не обнаружили следов перекопки. Энтузиасты обратились к археологам, и те с помощью экспертизы подтвердили, что могила пуста. «Его не привезли домой к семье и не похоронили на кладбище Норт-Плейн. Эйса был предан морским глубинам», — объяснил археолог Кен Беатрис.

Ранее сообщалось, что в пригороде Чикаго, США, криминалисты установили личность женщины, чей череп нашли в стене дома почти полвека назад. Как он там оказался — неизвестно. Предполагается, что могила женщины была разграблена, а ее останки проданы медикам.