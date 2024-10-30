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10:07, 30 октября 2024Из жизни

Раскрыты грустные подробности жизни знаменитой «девушки-вампира» из XVII века

Ученые восстановили внешность знаменитой «девушки-вампира» из Польши

Фото: Trnava University / Unsplash

Ученые изучили останки знаменитой «девушки-вампира», найденные в Польше в 2022 году, и сделали грустное открытие о ее жизни. Подробности своих исследований они раскрыли изданию The Times.

Предполагается, что девушка была похоронена в XVII веке. Ее горло было прижато к земле серпом, а на пальце ноги висел замок. Как отметили ученые, таким странным образом жившие в то время люди хоронили тех, кого считали вампирами. Они надеялись, что эти меры предосторожности не дадут нечисти встать из могилы. Кроме того, в горле девушки позже нашли монету. Считается, что в прошлом предполагаемым вампирам клали в рот множество монет, чтобы те кусали их, а не плоть.

Археологи назвали «вампиршу» Зосей и решили восстановить ее внешность с помощью технологий, используемых в криминалистике. Ученым удалось установить, что девушке было 18 лет. У нее были голубые глаза и светлые волосы. Она жила во времена конфликтов между Польшей, Швецией и Россией.

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Привлеченный к исследованиям медик из США обнаружил, что у Зоси была деформирована грудная клетка из-за аномалии развития костей. Эта патология причиняла ей серьезную боль и могла быть заметна внешне. Необычный вид девушки, вероятно, вселял в ее современников уверенность, что она является вампиром. Кроме того, ученые предположили, что Зося могла быть шведкой, а следовательно считалась местными жителями «нежеланной чужачкой», так как Польша враждовала со Швецией. Это тоже могло стать основой для слухов о ее принадлежности к нечистой силе.

Ранее сообщалось, что археологи нашли «ребенка-вампира» во время раскопок в городе Хелм, Польша. Его закопали без головы и обложили камнями в качестве защиты.

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      Юлия Юткина
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