Рогов: линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через мирные города

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали главную линию обороны в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Как он отметил, украинская сторона, нарушая все правила ведения боевых действий, намерена прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины.

«Это тактика режима Зеленского, чтобы от оккупированных ими русских городов в новых регионах ничего не осталось», — подчеркнул Рогов. По его словам, западные страны и международные организации упорно игнорируют действия ВСУ, которые превращают мирных жителей в заложников и «живой щит».

25 октября Рогов заявил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в Запорожской области. По его словам, успехи Вооруженных сил РФ в районе Левадного поспособствуют взятию российскими военными под огневой контроль трассы снабжения украинской армии между ореховским и времевским направлениями.

Позже спикер ВСУ Владислав Волошин сообщил, что в результате успешных наступательных действий ВС РФ вклинились в украинскую оборону на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он признал, что «армия РФ нарастила определенные усилия, провела перегруппировку и массированные штурмовые действия».