Рогов сообщил о срочном стягивании резервов ВСУ к одному из сел в Запорожской области

Рогов: ВСУ срочно стягивают резервы к Каменскому в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в срочном порядке стягивают резервы к селу Каменское, расположенному на левом берегу Днепра в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В Каменском продолжаются бои. При этом противник стягивает туда в срочном порядке большие резервы, в том числе перебрасывая подразделения даже с ореховского направления, где противник продолжает терять позиции», — сказал он.

Рогов заявил, что украинские военные пытаются выбить российские войска с занятых ранее позиций в населенном пункте, так как они опасаются прорыва к Степногорску, который, по словам политика, откроет России дорогу на Запорожье. При этом он подчеркнул, что ВСУ используют как никогда много ударных дронов.

Ранее стало известно, что российские военные успешно продвигаются на южнодонецком направлении. В частности, им удалось добиться успехов на северной окраине Богоявленки.