Россиянка пожаловалась на двухлетний потоп в доме после ремонта на миллионы рублей

Россиянка пожаловалась на двухлетний потоп в доме после ремонта на 2 млн рублей

Жительница Черняховска Калининградской области пожаловалась, что из-за некачественных ремонтных работ стоимостью более чем в два миллиона рублей в крыше ее дома образовалась дыра, из-за которой на протяжении более двух лет его регулярно затапливает. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Потерпевшая рассказала, что заключила договор с подрядчиком на проведение капремонта аварийной кровли. За работу россиянка заплатила 1,67 миллиона рублей, помимо этого, она потратила на стройматериалы еще 684 тысячи рублей. Несмотря на внушительную сумму, ремонт был проведен ненадлежащим образом: при монтаже металлопрофиля на кровле не был закрыт участок кровли, из-за чего во время осадков одну из комнат заливает. Кроме того, из-за постоянно высокой влажности на фасаде дома появились грибок и плесень.

После того как подрядчик проигнорировал направленную потерпевшей претензию, та решила идти в суд. Женщина надеется взыскать с него более 2,5 миллиона рублей за нанесенный ущерб и деньги, потраченные на покупку стройматериалов.

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