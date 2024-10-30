Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:12, 30 октября 2024Экономика

Россиянка пожаловалась на двухлетний потоп в доме после ремонта на миллионы рублей

Россиянка пожаловалась на двухлетний потоп в доме после ремонта на 2 млн рублей

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Черняховска Калининградской области пожаловалась, что из-за некачественных ремонтных работ стоимостью более чем в два миллиона рублей в крыше ее дома образовалась дыра, из-за которой на протяжении более двух лет его регулярно затапливает. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Потерпевшая рассказала, что заключила договор с подрядчиком на проведение капремонта аварийной кровли. За работу россиянка заплатила 1,67 миллиона рублей, помимо этого, она потратила на стройматериалы еще 684 тысячи рублей. Несмотря на внушительную сумму, ремонт был проведен ненадлежащим образом: при монтаже металлопрофиля на кровле не был закрыт участок кровли, из-за чего во время осадков одну из комнат заливает. Кроме того, из-за постоянно высокой влажности на фасаде дома появились грибок и плесень.

После того как подрядчик проигнорировал направленную потерпевшей претензию, та решила идти в суд. Женщина надеется взыскать с него более 2,5 миллиона рублей за нанесенный ущерб и деньги, потраченные на покупку стройматериалов.

Днем ранее жители поселка Вырица Ленинградской области рассказали, что им приходится жить в доме 1917 года постройки без воды, отопления и с туалетом на улице.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

      Минобороны показало кадры артиллерийского удара в Курской области

      В Белоруссии анонсировали учения ОДКБ

      Стало известно о прекращении ВСУ попыток спасти сослуживцев из котла под Курском

      Ольга Серябкина снялась в откровенном образе

      Опрос показал отношение жителей Абхазии к России

      В России собрали космическую головную часть с «Ионосферой-М»

      США расширили санкции против России

      Над российским регионом заметили украинский беспилотник

      Силовики задержали россиянина по подозрению в финансировании терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше