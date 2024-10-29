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16:04, 29 октября 2024Экономика

Россияне пожаловались на невыносимые условия жизни в вековом доме

Жители поселка Вырица вынуждены жить в доме 1917 года без тепла, воды и удобств

Кадр: 47news.ru

Вековой дом в поселке Вырица Ленобласти все еще не признан аварийным. В нет ни тепла, ни воды, а удобства расположены во дворе, делятся жильцы в разговоре с изданием 47news.

На невыносимые условия жизни жалуются собственники деревянного восьмиквартирного дома на улице Урицкого. Дом был построен в 1917 году, в нем не предусмотрены центральное водоснабжение и канализация, жители греются с помощью печек. Деревянный туалет стоит в 40 шагах от подъезда, для личных нужд сельчане набирают воду в колонке за углом, а моются в бане. В здание проведено электричество, телевидение и интернет, но для комфортного проживания этого недостаточно.

С приходом осени квартировладельцы массово покидают дом — во время дождей жить в нем невозможно. За 107 лет кровлю ни разу не ремонтировали: крыша укрыта старым тонким шифером, который дал течь. Чердак просвечивает от щелей и полон осиных ульев. Стены здания вздыбились, фундамент идет волнами, а кирпичи в нем ничем не укреплены и легко вынимаются руками. Кое-где от фундамента и вовсе ничего не осталось, и сразу под перекрытиями виднеется земля. Полы в квартирах накренились, под холодильники хозяева подкладывают брусья, стены превратились в труху, окна затянуты полиэтиленом. Трещины и ямы в подъезде перекрывают фанерой либо заклеивают строительным скотчем. Дорогу к дому часто размывает, а зимой коммунальщики не расчищают ее от снега.

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Управляющая компания периодически сдвигает шифер, закрывая прорехи на крыше, но это не помогает — квартиры затапливает до первого этажа. В доме не проводят даже косметический ремонт, о капитальном не идет и речи. Согласно планам администрации, он должен пройти до конца следующего года, а фундамент, кровлю и стропильную систему по бумагам должны были капитально отремонтировать еще два года назад. Но в МУП ЖКХ поясняют, что в данном случае капремонт нецелесообразен, и постройку необходимо признать аварийной. За этот статус собственники борются с 2018-го, но с решением медлит муниципалитет. Техническое обследование назначено на первую половину 2025 года.

Ранее сообщалось об аварийном пятиквартирном доме в городе Новотроицке Оренбургской области. За 80 лет постройка серьезно обветшала, вплоть до разрушения фундамента, из-за чего дом стоит на земле. Жилье неоднократно признавали аварийным, но из-за потери документов расселение отложили — новые квартиры собственники ждут уже 18 лет.

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      Виктория Клабукова
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