Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:39, 31 октября 2024Из жизни

Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

В США серфер едва не лишился ноги на пляже, где на него уже нападала акула
Антонина Черташ
Антонина Черташ (редактор отдела «Из жизни»)

Фото: CNN Newsource

Серфер из США пережил нападение крупной акулы на пляже, где его уже кусала акула 11 лет назад. Об этом пишет Dakota News Now.

Коул Ташман занимался серфингом у побережья Флориды, на пляже Bathtub Beach в конце октября. Он плыл на доске, опустив ноги в воду, когда почувствовал что-то сзади и обернулся. «Я оглянулся и увидел, как акула уже открыла пасть где-то возле моей спины, я заметил ее в последнюю секунду перед атакой», — рассказал Ташман. По его словам, хищница была не меньше 2-2,5 метра в длину. Она успела укусить серфера за ногу, но несмотря на это Ташман смог самостоятельно добраться до берега.

Там его встретили двое друзей, подруга и водитель фургона с едой. Они перетянули его ногу шнуром от серфа, использовав его в качестве жгута и повезли Ташмана в больницу. По пути мужчина начал терять сознание от кровопотери. Сопровождающим приходилось хлопать его по щекам и обливать холодной водой. После госпитализации мужчине провели две операции и наложили 93 шва. «Я едва не лишился части лодыжки. Честно говоря, я даже не знаю, как у меня до сих пор есть пальцы», — сказал Ташман. Для американца этот укус стал вторым. В 2013 году на том же пляже на него уже нападала акула. Однако, по его словам, в прошлый раз это была маленькая рифовая акула, которая не нанесла ему серьезных травм.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, тупорылая акула схватила опытного серфера за ногу. Он перевязал рану тросом и добрался до больницы самостоятельно.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области

      Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

      Доходы от замороженных в Европе российских активов подсчитали

      Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

      Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового оттока украинцев в Россию

      Патриарх Кирилл выступил против празднования «русского Хеллоуина»

      Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

      Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

      Невролог призвал не голодать в некоторые дни

      Зеленский пригрозил подать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше