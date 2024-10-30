Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

В США серфер едва не лишился ноги на пляже, где на него уже нападала акула

Серфер из США пережил нападение крупной акулы на пляже, где его уже кусала акула 11 лет назад. Об этом пишет Dakota News Now.

Коул Ташман занимался серфингом у побережья Флориды, на пляже Bathtub Beach в конце октября. Он плыл на доске, опустив ноги в воду, когда почувствовал что-то сзади и обернулся. «Я оглянулся и увидел, как акула уже открыла пасть где-то возле моей спины, я заметил ее в последнюю секунду перед атакой», — рассказал Ташман. По его словам, хищница была не меньше 2-2,5 метра в длину. Она успела укусить серфера за ногу, но несмотря на это Ташман смог самостоятельно добраться до берега.

Там его встретили двое друзей, подруга и водитель фургона с едой. Они перетянули его ногу шнуром от серфа, использовав его в качестве жгута и повезли Ташмана в больницу. По пути мужчина начал терять сознание от кровопотери. Сопровождающим приходилось хлопать его по щекам и обливать холодной водой. После госпитализации мужчине провели две операции и наложили 93 шва. «Я едва не лишился части лодыжки. Честно говоря, я даже не знаю, как у меня до сих пор есть пальцы», — сказал Ташман. Для американца этот укус стал вторым. В 2013 году на том же пляже на него уже нападала акула. Однако, по его словам, в прошлый раз это была маленькая рифовая акула, которая не нанесла ему серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, тупорылая акула схватила опытного серфера за ногу. Он перевязал рану тросом и добрался до больницы самостоятельно.