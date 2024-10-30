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15:58, 30 октября 2024Экономика

Разрушительные ливни привели к наводнениям в европейской стране

В Испании разрушительные ливни превратили улицы в реки

Фото: Susana Vera / Reuters

Мощные ливни накрыли большую часть Испанию, превратив городские улицы в реки. О последствиях непогоды пишет Daily Mail.

Шторм, которому дали название «Дана», обрушился на европейскую страну 29 октября. В скором времени реки вышли из берегов. Так, в городе Ульель, где за несколько часов выпала двухлетняя норма осадков, вода поднялась на три метра. Сотни местных жителей оказались заперты в офисах и торговых центрах. Другие были вынуждены спасаться от прибывающей воды, вскарабкиваясь на крыши домов и фонарные столбы. В частности, в Валенсии на глазах очевидцев наводнением в море унесло женщину. Потоки воды свалили в кучу автомобили, повреждены тысячи домов.

На сегодняшний день, по предварительным подсчетам экстренных служб, разгула стихии не пережило 62 человека, десятки объявлены пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски. Для оказания помощи мобилизовано более тысячи военнослужащих из спецподразделения по чрезвычайным ситуациям (UME). В Испании объявлен желтый уровень погодной опасности.

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Потоп стал самым разрушительным в истории страны за почти тридцать лет — последнее подобное наводнение произошло в Бьескас в 1996 году, унеся жизни 87 человек и ранив 180. Председатель правительства Педро Санчес объявил о созыве кризисного комитета для мониторинга ситуации. Король Испании Филипп VI заявил, что опустошен, узнав о случившемся, и приносит соболезнования семьям и близким жертв бедствия.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане сформировался новый ураган, получивший название «Оскар». Торнадо скоростью порядка 36 метров в секунду обрушился на Багамы и Кубу, но вскоре ослаб до тропического шторма.

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      Виктория Клабукова
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