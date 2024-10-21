Американские ученые заявили, что ураган «Оскар» ослаб до тропического шторма

Ураган «Оскар» ослаб до тропического шторма. Об этом свидетельствуют данные Национального центра США по наблюдению за ураганами, пишет ТАСС.

По информации ученых, скорость порывов ветра в пределах «Оскара» составляет 30 м/с. Он движется на юго-запад со скоростью 9 км/ч. В настоящее время ураган проходит над восточной частью Кубы. В связи с этим ожидаются наводнения и оползни.

Накануне сообщалось, что в Атлантическом океане сформировался новый ураган, получивший название «Оскар». Как уточнялось, скорость порывов ветра в пределах урагана составляет порядка 36 метров в секунду. Также уточнялось, что обрушившийся на Багамские острова ураган двигается в сторону Кубы.

Как стало известно, ситуация осложняется тем, что экстренные службы Кубы пока не могут восстановить энергосистему страны, вышедшую из строя еще в пятницу. По данным СМИ, ремонтным бригадам трижды не удалось перезапустить систему.

Ранее на западное побережье американского штата Флорида в районе Сиеста-Ки обрушился катастрофический ураган «Милтон». По информации центра, максимальная скорость ветра достигала 57 метров в секунду.