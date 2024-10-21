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06:59, 21 октября 2024Экономика

Ураган «Оскар» ослаб до тропического шторма

Американские ученые заявили, что ураган «Оскар» ослаб до тропического шторма

Фото: Alexey Demidov / Unsplash

Ураган «Оскар» ослаб до тропического шторма. Об этом свидетельствуют данные Национального центра США по наблюдению за ураганами, пишет ТАСС.

По информации ученых, скорость порывов ветра в пределах «Оскара» составляет 30 м/с. Он движется на юго-запад со скоростью 9 км/ч. В настоящее время ураган проходит над восточной частью Кубы. В связи с этим ожидаются наводнения и оползни.

Накануне сообщалось, что в Атлантическом океане сформировался новый ураган, получивший название «Оскар». Как уточнялось, скорость порывов ветра в пределах урагана составляет порядка 36 метров в секунду. Также уточнялось, что обрушившийся на Багамские острова ураган двигается в сторону Кубы.

Как стало известно, ситуация осложняется тем, что экстренные службы Кубы пока не могут восстановить энергосистему страны, вышедшую из строя еще в пятницу. По данным СМИ, ремонтным бригадам трижды не удалось перезапустить систему.

Ранее на западное побережье американского штата Флорида в районе Сиеста-Ки обрушился катастрофический ураган «Милтон». По информации центра, максимальная скорость ветра достигала 57 метров в секунду.

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      Марина Совина
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