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01:32, 20 октября 2024Экономика

В Атлантическом океане сформировался новый ураган

NHC: в Атлантическом океане сформировался новый ураган «Оскар»
СюжетУраган во Флориде

Фото: Alexey Demidov / Unsplash

В Атлантическом океане сформировался новый ураган, получивший название «Оскар», следует из данных, размещенных на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).

Скорость порывов ветра в пределах урагана составляет порядка 36 метров в секунду. «Оскар» движется на запад со скоростью 19 километров в час, указали в центре. При этом штормовых предупреждений не объявлялось.

Ранее на западное побережье американского штата Флорида в районе Сиеста-Ки обрушился катастрофический ураган «Милтон». По информации центра, максимальная скорость ветра достигала 57 метров в секунду.

До этого «Роскосмос» показал спутниковый снимок урагана «Милтон». На кадрах со спутника «Электро-Л» видно, как мощный вихрь движется в сторону американского штата Флорида.

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      Маргарита Пименова
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