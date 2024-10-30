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00:31, 30 октября 2024Россия

В России допустили использование коммерческих спутников для наведения дронов ВСУ

Аналитик Полетаев допустил наведение БПЛА ВСУ на РФ через коммерческие спутники

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать для наведения дронов и обхода российских систем ПВО не только спутники-разведчики НАТО, но и коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли, которые сейчас фактически функционируют как разведывательные, считает военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру», комментируя атаки на удаленные от границы российские регионы, такие как Чечня, по которой дрон ударил 29 октября.

«Мы в свое время делали исследование про эти коммерческие спутники, Maxar и так далее. Это десятки спутников, которые очень плотно в ежедневном режиме делают съемку прифронтовых районов, наших тыловых районов, плюс каких-то, разумеется, районов внутри страны вокруг важных объектов», — рассказал он.

Собеседник «Ленты.ру» допустил, что наведение дронов ВСУ, которые проникают на сотни километров вглубь территории России, осуществляется именно через коммерческие спутники.

«Когда мы у себя что-то прикрыли средствами ПВО, они смотрят на эти снимки и видят: ага, вот здесь не прикрыто. И, соответственно, бьют туда. Нам, чтобы прикрыть какой-то конкретный объект, нужно снять силы ПВО откуда-то еще. А они не бесконечны», — констатировал эксперт.

Спутниковая группировка американской компании Maxar состоит из 90 аппаратов и делает снимки земной поверхности высокого разрешения. Ее клиентами являются правительства разных стран, в том числе США, а также различные коммерческие структуры.

29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об ударе украинских дронов по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе. В результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших нет. Пожар удалось оперативно потушить.

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      Игорь Дмитров
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