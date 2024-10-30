Стало известно о скандале украинской делегации на конференции в Женеве

Украинская делегация на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) в Женеве устроила скандал и нарушила правила организации не вступать в споры политического характера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Как сообщили источники агентства, в ходе выступления делегация Украины дала искаженную политизированную оценку ситуации и выдвинула обвинения в отношении одного из государств — членов организации. В МФККиКП подтвердили факт инцидента, но отказались говорить о причастности украинских делегатов.
«Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены», — заявили в пресс-службе МФККиКП.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал позицию генсека ООН Антониу Гуттериша по российско-украинскому конфликту «сюром». По его словам, сегодня нельзя сохранять нейтралитет в конфликте Москвы и Киева.