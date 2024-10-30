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15:31, 30 октября 2024Экономика

В России упали максимальные ставки по банковским вкладам

ЦБ РФ сообщил о первом с марта падении средней максимальной ставки по вкладам

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков во второй декаде октября упала с 19,78 до 19,66 процента. Об этом говорится в материалах Банка России.

Снижение стало первым с марта этого года. В течение более чем шести месяцев средние максимальные ставки только росли, следуя за повышением ключевой ставки ЦБ.

Параметр не учитывает вклады с капитализацией процентов, а также те из них, что требуют дополнительных условий. Средняя максимальная ставка Центробанка служит ориентиром для рынка, потому что регулятор рекомендует привлекать средства населения в любом случае не дороже, чем значение ставки плюс два процентных пункта.

В марте этого ключевая ставка сохранялась на уровне 16 процентов. На тот момент большинство экспертов ожидали, что уже через несколько месяцев ЦБ начнет смягчение денежно-кредитной политики, поэтому банки готовились к нему. Текущее снижение происходит на фоне обратного процесса. Центробанк на прошлой неделе не только повысил ставку на два процентных пункта, до рекордного 21 процента, но и фактически анонсировал дополнительное ужесточение в декабре.

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      Платон Щукин
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