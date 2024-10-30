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11:38, 30 октября 2024Россия

Украина попыталась атаковать два российских региона

МО РФ: система ПВО сбила украинские БПЛА в Воронежской и Белгородской областях

Фото: Stringer / Reuters

Украина попыталась атаковать два российских региона — Белгородскую и Воронежскую области. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Вооруженные силы Украины попытались ударить по перечисленным регионам с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила оба БПЛА.

Уточняется, что попытки атаки были произведены в период с 08:50 до 09:50 по московскому времени. «Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», — сообщили в Минобороны.

29 октября стало известно, что украинский дрон впервые атаковал территорию Чечни. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, в результате пострадала крыша здания Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе, загорелась крыша пустующего здания.

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      Марк Леонов
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