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04:22, 30 октября 2024Силовые структуры

Укравших миллионы рублей у участников СВО мошенников задержали

Волк: МВД РФ задержало 3 подозреваемых в хищении 11 млн рублей у участников СВО

Сотрудники полиции задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в хищении более 11 миллионов рублей с банковских карт участников специальной военной операции (СВО). Задержанные работали сотрудниками пункта отбора на военную службу, рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно предварительным данным, жертвами мошенничества стали люди, подписавшие контракт с Минобороны РФ. Сотрудники отбора занимались оформлением документов, они же должны были выдавать сим-карты, которые привязываются к банковским зарплатным картам контрактников. Но злоумышленники присваивали сим-карты себе.

Таким образом задержанные могли получить удаленный доступ к счетам военных и похищать положенные им выплаты. Всего было зафиксировано пять краж, следователи завели пять уголовных дел по статье 158 УК РФ. При задержании у подозреваемых нашли деньги, телефоны, документы и прочие предметы, важные для расследования.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», — заключила Ирина Волк.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Михаил Кисляков перевел 100 тысяч рублей шантажировавшим его мошенникам. Они угрожали опубликовать переписку с девушкой с сайта знакомств.

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      Александра Синицына
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