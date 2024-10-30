В Белоруссии анонсировали учения ОДКБ

Учения ОДКБ пройдут в Белоруссии в сентябре 2025 года

Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в Белоруссии в сентябре 2025 года. Об этом пишет Министерство обороны республики в своем Telegram-канале.

Решение принято после встречи министра обороны Белоруссии Виктора Хренина и генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Учения будут включать себя несколько форматов. Где именно будут проходить учения на территории Белоруссии — неизвестно.

Ранее в граничащей с Белоруссией Латвии анонсировали учения многонациональной бригады НАТО. Учения пройдут в двух центральных регионах Латвии. В них будут участвовать более 3500 солдат из 13 стран-участниц НАТО.