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17:44, 30 октября 2024Бывший СССР

В Белоруссии анонсировали учения ОДКБ

Учения ОДКБ пройдут в Белоруссии в сентябре 2025 года

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в Белоруссии в сентябре 2025 года. Об этом пишет Министерство обороны республики в своем Telegram-канале.

Решение принято после встречи министра обороны Белоруссии Виктора Хренина и генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Учения будут включать себя несколько форматов. Где именно будут проходить учения на территории Белоруссии — неизвестно.

Ранее в граничащей с Белоруссией Латвии анонсировали учения многонациональной бригады НАТО. Учения пройдут в двух центральных регионах Латвии. В них будут участвовать более 3500 солдат из 13 стран-участниц НАТО.

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      Сергей Болиев
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