В ДНР заочно приговорили к семи годам колонии наемника из Молдавии

Суд в ДНР заочно приговорил к семи годам колонии наемника из Молдавии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к семи годам колонии общего режима 34-летнего гражданина Молдавии за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Иностранца признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»).

По версии следствия, в период с марта 2015 года по июль 2019 года мужчина приехал на территорию Украины и вступил в ряды бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России). Позднее осужденный перешел в мотопехотный батальон. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках конфликта. За это фигурант получил вознаграждение, сумма которого эквивалентна сумме более чем 3,2 миллиона рублей.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к семи годам колонии общего режима 28-летнего гражданина Грузии, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника.