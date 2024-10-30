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11:25, 30 октября 2024Наука и техника

В Европе рассказали о модернизации Ariane 6

Arianespace: версия Block 3 ракеты Ariane 6 может появиться в 2030-х годах

Фото: ESA / Manuel Pedoussaut / Reuters

Модернизационная версия Block 3 европейской ракеты Ariane 6 может появиться в 2030-х годах, допустили в компании Arianespace. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Модернизацию Ariane 6 планируется провести в два этапа. В ходе первого в конце 2026 года должна появиться ракета Ariane 6 версии Block 2, отличающаяся мощными боковыми ускорителями P160 и более мощным вариантом двигателя верхней ступени Vinci, что позволит увеличить грузоподъемность носителя на низкую околоземную орбиту примерно на две тонны.

После этого в Arianespace не исключили провести дальнейшую модернизацию ракеты, увеличив ее грузоподъемность на лунную переходную орбиту с 8,6 до 9,9 тонны, что позволит выводить перспективный лунный посадочный модуль Argonaut за один запуск. Решение о поддержке модернизации Ariane 6 до Block 3 планируется принять в конце 2025 года.

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В июле издание со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что модуль Argonaut, способный доставлять на поверхность Луны до 1800 килограммов полезного груза, отправится к естественному спутнику Земли в 2031 году.

В документе, опубликованном организацией, рассказывается о фазе A/B1 работы по созданию лунного модуля. К Луне аппарат планируется запустить на ракете Ariane 64 — носителе Ariane 6 с четырьмя твердотопливными боковыми ускорителями P120C.

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      Иван Потапов
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