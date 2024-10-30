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13:13, 30 октября 2024Бывший СССР

В Грузии обратились с призывом к Хельсинкской комиссии США

Мдинарадзе: Хельсинкская комиссия США должна предъявить доказательства Грузии
Мамука Мдинарадзе

Мамука Мдинарадзе. Фото: Sakheligvari / Wikimedia

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия) при Конгрессе США должна предъявить властям Грузии доказательства нарушений на прошедших парламентских выборах в стране. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

«В противном случае явным будет только то, что Хельсинская комиссия врет», — высказался политик.

Мдинарадзе обратился с призывом к Хельсинкской комиссии после заявления о наличии «явных свидетельств» фальсификаций голосования. Он подчеркнул, что такие заявления являются серьезным обвинением и должны быть подкреплены доказательствами. По мнению секретаря «Грузинской мечты», обвинения без доказательств являются оскорблением в адрес и администрации президента США Джо Байдена.

Ранее прокуратура Грузии начала расследование из-за возможной фальсификации результатов выборов. В Генпрокуратуре Грузии уточнили, что запланированы следственные и процессуальные действия.

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      Алевтина Запольская
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