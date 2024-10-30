В Грузии заявили о готовности проверить нарушения на выборах

Правящая партия Грузии заявила о готовности проверить нарушения на выборах

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила о готовности проверить любые нарушения на прошедших в субботу парламентских выборах. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, пишет ТАСС.

По его словам, партия готова к любым способам проверки результатов голосования. «Вот расследование [прокуратуры]. Хотите, создадим комиссию и вместе дойдем до всех участков. Откроем все, вдадимся во все детали, какие только можно. Положим перед собой данные и пройдемся по всем до последнего избирателя», — заявил он.

Мдинарадзе добавил, что оппозиционным политикам нужно предоставить весомые доказательства прокуратуре, которая недавно начала расследование по просьбе Центральной избирательной комиссии Грузии.

Ранее Мдинарадзе обратился к Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) при Конгрессе США с просьбой предъявить Грузии доказательства нарушений на парламентских выборах 26 октября.