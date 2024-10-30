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13:37, 30 октября 2024Россия

В Минобороны рассказали о наступлении российских войск в Курской области

Минобороны России: группировка войск «Север» продолжает наступление под Курском

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают наступление в Курской области, подвергшейся вторжению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в регионе.

Как рассказали в ведомстве, за последние сутки российские военные нанесли поражение 10 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе сел Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Также отражены восемь контратак украинских войск в направлении этих населенных пунктов.

По данным Минобороны, в результате действий группировки «Север» Украина потеряла за сутки более 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, включая танк, боевую машину пехоты и 23 боевых бронированных машины. Также уничтожены два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области на площади примерно 6 на 15 километров блокированы около двух тысяч украинских солдат, и российские войска приступили к их ликвидации.

ЖЗЛ
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