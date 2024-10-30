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09:10, 30 октября 2024Силовые структуры

По факту похищения у москвичей более 100 квартир возбудили дело

В Москве пресекли схему, из-за которой мошенники похитили 100 квартир

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту похищения мошенниками более 100 квартир у местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбудили по статье 171 («Незаконное предпринимательство») УК РФ. Выбор статьи объясняется тем, что частные инвесторы не могли выдавать кредиты.

С ноября 2018-го по октябрь 2021 года аферисты убеждали пострадавших, зачастую пенсионеров, брать у них микрокредиты под залог квартиры. Силовики выяснили, что займы выдавались в офисе одной из микрофинансовых организаций (МФО) в центре столицы. При этом документы оформлялись от лица частных инвесторов, с которыми сотрудничала МФО.

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