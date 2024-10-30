Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:57, 30 октября 2024Экономика

Мошенники лишили москвичей более 100 квартир

Мошенники лишили москвичей более 100 квартир с помощью микрозаймов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве мошенники лишили квартир более сотни горожан, убеждая их брать микрозаймы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

С 2018 по 2021 год мошенники предоставляли клиентам, большинство из которых пенсионеры, брать кредиты на невыгодных условиях под залог жилья. В итоге у заемщика не получалось выплатить долг, после чего у него через суд забирали квартиру в счет погашения задолженности, процентов и пени. Далее недвижимость выставляли на торги.

Столичная полиция выяснила, что все кредиты были выданы в офисе одной микрофинансовой организации, однако договоры займа оформляли на частных инвесторов, с которыми у нее не было договора поручения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

Ранее житель Нижнего Новгорода купил две квартиры и остался без жилья. Бывшие собственники отказались впускать его, так как квартиры были проданы по указке мошенников.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее раскрыли возможные боевые позиции якобы прибывших на Украину войск КНДР

      Глава РФС оценил вероятность допуска сборной России до квалификации ЧМ-2026 в декабре

      Раскрыты грустные подробности жизни знаменитой «девушки-вампира» из XVII века

      В России рассказали о преимуществах системы «Глаз/Гроза» в зоне СВО

      В Москве ДТП с участием семи автомобилей попало на видео

      Раскрыта попадающая под налог сумма дохода от вкладов

      Россияне сдали квартиру наркоторговцам и стали вымогать у них деньги за молчание

      В аэропорту Москвы ввели ограничения на полеты в целях безопасности

      На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

      58-летняя Сальма Хайек снялась в бикини на яхте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше