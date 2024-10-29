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16:28, 29 октября 2024Экономика

Россиянин купил две квартиры и стал бездомным с миллионными долгами

Житель Нижнего Новгорода купил 2 квартиры и стал бездомным с миллионными долгами

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Житель Нижнего Новгорода купил две квартиры и практически стал бездомным с миллионными долгами. Об этом сообщает GIPERNN.RU со ссылкой на слова пострадавшего.

Мужчина захотел улучшить жилищные условия своей семьи, но стал покупателем двух квартир, проданных по указке мошенников. Россиянин руководил агентством недвижимости, в которое обратились женщины, и решил воспользоваться выгодным предложением. Для этого он занял крупную сумму денег у знакомых, взял ипотечный кредит и продал собственную квартиру.

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Перед переездом выяснилось, что прошлые владельцы жилья стали жертвами злоумышленников и не собираются впускать новых собственников. Однако до сделки проводились тщательные проверки перехода прав собственности, и мотивы продажи жилья выглядели убедительными. Теперь обе квартиры находятся под арестом, а бывшие хозяева собираются оспорить сделку в суде. Поэтому мужчина рискует остаться без жилья и с многомиллионными долгами.

Ранее житель белорусского Гомеля потерял трехкомнатную квартиру из-за мошенников. С 46-летним мужчиной связался неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он попросил собеседника подтвердить крупный кредит, который был оформлен на его имя. Ему предложили два варианта: пребывание в СИЗО на время разбирательства или роль наживки для поимки мошенников. Белорус выбрал сотрудничество со следствием. Его убедили «фиктивно» продать квартиру и съехать на съемное жилье.

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      Нина Ташевская
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