Мужчина потерял трехкомнатную квартиру из-за мошенников

Житель Гомеля потерял трехкомнатную квартиру из-за мошенников

Житель белорусского города Гомель потерял трехкомнатную квартиру из-за мошенников. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда» со ссылкой на Следственный комитет по Гомельской области.

С 46-летним мужчиной связался неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он попросил собеседника подтвердить крупный кредит, который был оформлен на его имя. Мужчине сообщили, что на его имя было оформлено множество счетов, на которых поступило более 112 тысяч белорусских рублей. Далее с ним связался якобы сотрудник милиции, который заявил, что его проверят из-за сомнительных счетов и недвижимости.

Ему предложили два варианта: нахождение в СИЗО на время разбирательства или роль наживки для поимки мошенников. Белорус выбрал сотрудничество со следствием. Его убедили «фиктивно» продать квартиру и съехал на съемное жилье. 95 тысяч белорусских рублей, которые он получил с продажи жилья, были переведены мошенникам. После этого звонки продолжились, однако мужчина вскоре осознал, что его обманули, и обратился в милицию. На данный момент ведется расследование уголовного дела.

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