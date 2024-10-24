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12:54, 24 октября 2024Экономика

В российском городе мошенники отняли квартиры у сирот

В Минусинске мошенники отняли квартиры у четырех сирот

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Минусинске Красноярского края аферисты отняли квартиры у четырех сирот. Об инциденте в российском городе сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По информации следствия, в период с октября 2022 года по июль 2023 года ведущий инженер жилищного отдела управления городского хозяйства минусинской администрации передавала двоим риелторам данные о задолженностях сирот по ЖКХ. По работе женщина помогала передавать муниципальные квартиры в собственность сиротам. За каждое сообщение риелторы выплачивали ей по 50 тысяч рублей. Во время общения с сиротами под предлогом погашения коммунальных долгов и приватизации квартир мошенники убеждали сирот в необходимости продажи жилья. Кроме того, злоумышленники обещали купить им вместо квартир частные дома. В результате сделки проводились по стоимости ниже рыночной. Так, одна из квартир сироты была продана за 1,3 миллиона рублей вместо 1,8 миллиона, а цена купленного взамен дома была гораздо ниже, чем вырученная от продажи предыдущего объекта сумма. Разницу в стоимости аферисты оставляли себе.

В общей сложности риелторы обманули четырех сирот. Причиненный им ущерб оценили в 2,7 миллиона рублей. Помимо этого, мошенники аналогичным путем отняли квартиры у еще пяти жителей Минусинска, причинив им ущерб более чем на четыре миллиона. В данный момент риелторам предъявлено обвинение по нескольким частям статьи 159 УК РФ (мошенничество), а также двум подпунктам части 2 статьи 158 УК РФ (кража), соответствующее уголовное дело направлено в суд. Свою вину мужчины не признали.

Днем ранее стало известно, что жительница Симферополя сдала квартиру мошенникам и лишилась ее.

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      Полина Кислицына
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